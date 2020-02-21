В Україні будуть якісні земельні кадастри - Гончарук анонсував перезйомку території

"Цієї весни ми плануємо перезняти усю територію України у хорошій якості, щоб у кадастрів було якісне підґрунтя. Це дасть нам можливість за допомогою програмних комплексів проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси ефективніше"

Уряд планує весною 2020 року здійснити перезйомку території України у хорошій якості для формування якісних земельних кадастрів.

Про це під час звіту уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цієї весни ми плануємо перезняти усю територію України у хорошій якості, щоб у кадастрів було якісне підґрунтя. Це дасть нам можливість за допомогою програмних комплексів проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси ефективніше", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, що станом на сьогодні Держгеокадастром ведеться робота щодо створення окремих інформаційних шарів про мережу автомобільних доріг та об’єкти енергетичної інфраструктури, що надасть змогу отримувати оперативну інформацію про транспортну систему України, стан доріг, об’єкти дорожнього сервісу, планувати розвиток міст та дасть можливість спростити процедуру підключення до електромереж.