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В Україні майже 88% шкіл готові до опалювального сезону – міністр освіти
Фото: newsradio.com.ua
Понад 10,5 тисячі шкіл вже готові до опалювального сезону - це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти.
Про це в ефірі телемарафону сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.
"На сьогодні, за результатами обстеження, вже більше ніж 10,5 тисячі шкіл готові до опалювального сезону, це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти", - сказав Шкарлет.
Він додав, що в деяких регіонах до опалювального сезону готові 100% закладів освіти. Це Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області.
На 99% готові, за словами Шкарлета, Одеса та Київ.
Міністр зауважив, що залежно від ситуації освітяни можуть змінювати графік освітнього процесу, в тому числі якщо будуть проблеми з опаленням приміщень шкіл.
Раніше Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні понад 1,7 млн учнів навчаються онлайн.
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04 10 2022 08:11 МЕДІА
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