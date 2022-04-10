В Україні майже 88% шкіл готові до опалювального сезону – міністр освіти

На 99% готові Одеса та Київ

Понад 10,5 тисячі шкіл вже готові до опалювального сезону - це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

"На сьогодні, за результатами обстеження, вже більше ніж 10,5 тисячі шкіл готові до опалювального сезону, це майже 88% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти", - сказав Шкарлет.

Він додав, що в деяких регіонах до опалювального сезону готові 100% закладів освіти. Це Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська області.

На 99% готові, за словами Шкарлета, Одеса та Київ.

Міністр зауважив, що залежно від ситуації освітяни можуть змінювати графік освітнього процесу, в тому числі якщо будуть проблеми з опаленням приміщень шкіл.