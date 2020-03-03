Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні перший випадок коронавірусу

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску в Чернівецькій області
У Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.
В Україні перший випадок коронавірусу Фото: з вільних джерел

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко,передає "Громадське".

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску в Чернівецькій області. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.

Зараз проводиться робота з колом оточення інфікованого. «І це коло невелике», — зазначив Ляшко.

У дружини хворого зараз ніяких симптомів не спостерігається.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 90 936. Більшість випадків інфікування, 80 026, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 4 812 та Італії — до 2 036.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2020 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.