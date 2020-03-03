В Україні перший випадок коронавірусу

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску в Чернівецькій області

У Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко,передає "Громадське".

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску в Чернівецькій області. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування.

Зараз проводиться робота з колом оточення інфікованого. «І це коло невелике», — зазначив Ляшко.

У дружини хворого зараз ніяких симптомів не спостерігається.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 90 936. Більшість випадків інфікування, 80 026, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 4 812 та Італії — до 2 036.