БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПромислове виробництво в Україні в січні 2019 року скоротилося на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні погіршився один з ключових економічних показників
Про це свідчать дані Державної служби статистики
Фото: nnm.me
У січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (з урахуванням сезонного фактору), свідчать дані Державної служби статистики.
Крім того, у січні 2019 року порівняно з січнем 2018 року цей показник (скоригований на ефект календарних днів - ЕП) знизився на 2,9%.
Нагадаємо, що з початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.
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