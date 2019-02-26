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В Україні погіршився один з ключових економічних показників

Про це свідчать дані Державної служби статистики
Промислове виробництво в Україні в січні 2019 року скоротилося на 3,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
В Україні погіршився один з ключових економічних показників Фото: nnm.me

У січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року промислове виробництво скоротилося на 0,5% (з урахуванням сезонного фактору), свідчать дані Державної служби статистики.

Крім того, у січні 2019 року порівняно з січнем 2018 року цей показник (скоригований на ефект календарних днів - ЕП) знизився на 2,9%.

Нагадаємо, що з початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.

 

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26 02 2019 12:16
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