За місяць Ахметов став багатшим на $830 мільйонів Він як і раніше залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу

З початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.

Ринат Ахметов. Фото: news.eizvestia.com

Донецький бізнесмен піднявся на 263 сходинку рейтингу, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, оцінює статки ТОП-500 мільярдерів світу. Найбагатшою людиною залишається голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос - його статки перевищують 140 мільярдів доларів. На другому місці Біл Гейтс - 95,8 млрд доларів, третю сходинку посідає Уорен Бафет зі статками у 84,9 млрд доларів, на четвертому місці французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно (76,6 млрд доларів). Замикає ТОП-5 засновник Facebook Марк Цукерберг, його статки оцінюються у 65,6 млрд доларів. Також, статки 26 найбагатших людей у світі зрівнялися з доходами найбіднішої половини Землі. Кількість мільярдерів збільшується що дві доби.

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