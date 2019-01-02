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За місяць Ахметов став багатшим на $830 мільйонів

Він як і раніше залишається єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу
З початку року статки бізнесмена Ріната Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.
За місяць Ахметов став багатшим на $830 мільйонів Ринат Ахметов. Фото: news.eizvestia.com

Донецький бізнесмен піднявся на 263 сходинку рейтингу, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, оцінює статки ТОП-500 мільярдерів світу.

Найбагатшою людиною залишається голова Amazon та Blue Origin Джефф Безос - його статки перевищують 140 мільярдів доларів.

На другому місці Біл Гейтс - 95,8 млрд доларів, третю сходинку посідає Уорен Бафет зі статками у 84,9 млрд доларів, на четвертому місці французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Бернар Арно (76,6 млрд доларів).

Замикає ТОП-5 засновник Facebook Марк Цукерберг, його статки оцінюються у 65,6 млрд доларів.

Також, статки 26 найбагатших людей у світі зрівнялися з доходами найбіднішої половини Землі. Кількість мільярдерів збільшується що дві доби.

 

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01 02 2019 11:54
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