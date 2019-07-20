НОВИНИВ Україні 20 липня триватиме "день тиші" перед позачерговими виборами до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні розпочався "день тиші" перед виборами до Ради
Водночас "день тиші" не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів
Фото: з вільних джерел
Відповідно до виборчого законодавства, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів, повідомляє "Громадське".
Водночас "день тиші" не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів, заклики взяти у них участь, роз'яснення законодавчих норм та порядку голосування.
Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.
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