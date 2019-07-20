В Україні розпочався "день тиші" перед виборами до Ради

Водночас "день тиші" не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів

В Україні 20 липня триватиме "день тиші" перед позачерговими виборами до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня.

Відповідно до виборчого законодавства, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів, повідомляє "Громадське".

Водночас "день тиші" не поширюється на розповсюдження інформації безпосередньо про саме проведення виборів, заклики взяти у них участь, роз'яснення законодавчих норм та порядку голосування.

Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.