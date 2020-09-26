В Україні розробляється мобільний застосунок для поліпшення розвитку ринку дронів - Криклій
Для поліпшення розвитку ринку дронів в Україні розробляється мобільний застосунок з інтерактивною картою повітряного простору, а також автоматизацією подання заявок на дозволи використання повітряного простору, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні відсутній облік безпілотних повітряних суден і немає стандартизованих засобів їх ідентифікації, а також не автоматизована система надання дозволів на використання повітряного простору. Для поліпшення розвитку ринку дронів ми вже почали роботи зі створення зручного мобільного застосунку з інтерактивною картою повітряного простору, автоматизацією подання заявок на дозволи на використання повітряного простору та над створенням системи сповіщення про події", - написав він на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.
Міністр додав, що, за оцінками відомства й експертів, український ринок дронів до 2023 року сягне 200 тис. одиниць.
Раніше керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників, дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк повідомляв, що в Києві до 2025 року можуть побудувати аеропорт для безпілотних летальних апаратів (БПЛА).
За його словами, в 2020 році ринок БПЛА в Україні сягатиме близько 500 млн грн.
"Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде понад 1 млрд грн", - сказав він.
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