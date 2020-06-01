В Україні створять єдиний портал для туристів - Кабмін

У Кабміні повідомили, що єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі

Крім того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах. Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект.

В Україні до осені 2020 року запустять єдиний туристичний портал, через який туристи зможуть отримати допомогу, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова прем'єра Олексія Гончарука: "Потрібно створити всі умови, щоб в Україну приїжджало якомога більше туристів. Це, звісно, сервіси. Дороги, будівництвом яких ми зараз активно займаємося. А також безпека. Саме тому створюється єдине вікно допомоги туристам. Щоб можна було звернутися з будь-яким питанням і отримати відповідь чи допомогу".

Деталі: У Кабміні повідомили, що єдиний портал працюватиме як онлайн, так і в телефонному режимі.

Крім того, будуть створені локальні туристично-інформаційні центри в регіонах.

Як повідомили в Міністерстві культури, молоді та спорту, створено відповідне агентство, яке, зокрема, реалізовуватиме даний проект.

Створення єдиного туристичного порталу передбачено Програмою діяльності Кабінету міністрів, яку затверджено у вересні 2019 року.

Нагадаємо, що Гончарук розповів, що і як запрацює у новому році.