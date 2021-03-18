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В Україні створять центри креативної економіки

Такі центри дозволять підвищити інвестиційну привабливість регіонів та сприятимуть зниженню безробіття та еміграції молоді
Уряд схвалив на засіданні 17 березня проєкт постанови щодо використання коштів держбюджету на створення центрів креативної економіки – на них спрямують 110 мільйонів гривень.
В Україні створять центри креативної економіки Фото: lady.tochka.net

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.

"Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки реалізовується ціль "Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів", в рамках якої передбачається поширення практики утворення центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу та з різними соціально-економічними умовами", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, такі центри дозволять підвищити інвестиційну привабливість регіонів та сприятимуть зниженню безробіття та еміграції молоді. Планується, що у центрах розташовуватимуться лабораторії, ІТ-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання та коворкінгу.

У державному бюджеті на 2021 рік на створення Центрів передбачено понад 110 млн гривень. Їх спрямують на зведення та ремонт будівель для центрів, а також на виготовлення проєктної документації.

"Пропозиції щодо переліків проєктів формуватимуться місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих рад та подаватимуться на затвердження Мінрегіону", – зауважили у відомстві.

Серед умов надання фінансування: відповідність проєкту пріоритетам програмних та стратегічних документів розвитку територій, наявність фінансово-економічного обґрунтування довгострокової роботи центру. Крім того, вони повинні відповідати принципам безбар’єрності, а строк реалізації не перевищувати 2 роки.

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18 03 2021 10:46
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