В Україні створять центри креативної економіки
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.
"Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки реалізовується ціль "Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів", в рамках якої передбачається поширення практики утворення центрів розвитку креативної економіки в містах різного масштабу та з різними соціально-економічними умовами", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За його словами, такі центри дозволять підвищити інвестиційну привабливість регіонів та сприятимуть зниженню безробіття та еміграції молоді. Планується, що у центрах розташовуватимуться лабораторії, ІТ-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання та коворкінгу.
У державному бюджеті на 2021 рік на створення Центрів передбачено понад 110 млн гривень. Їх спрямують на зведення та ремонт будівель для центрів, а також на виготовлення проєктної документації.
"Пропозиції щодо переліків проєктів формуватимуться місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих рад та подаватимуться на затвердження Мінрегіону", – зауважили у відомстві.
Серед умов надання фінансування: відповідність проєкту пріоритетам програмних та стратегічних документів розвитку територій, наявність фінансово-економічного обґрунтування довгострокової роботи центру. Крім того, вони повинні відповідати принципам безбар’єрності, а строк реалізації не перевищувати 2 роки.
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