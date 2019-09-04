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В Україні відкрили рух першою бетонною дорогою

Проїзд дозволено на відрізку 1,7 кілометра в Кобеляцькому районі
Служба автомобільних доріг у Полтавській області 9 квітня відкрила рух по першій ділянці цементнобетонної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка.
В Україні відкрили рух першою бетонною дорогою Фото: pl.ukravtodor.gov.ua

Поки що проїзд дозволено правою смугою на відрізку 1,7 км у Кобеляцькому районі Полтавської області, йдеться в повідомленні САД.

"Першу ділянку бетонної дороги в Україні відкрито для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія - 28 років. Уперше в Україні. Такого до нас не робив ніхто", - прокоментував цю подію міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, зараз "Укравтодор" будує дві цементобетонні дороги - Н-31 Дніпро-Решетилівка і об'їзну Житомира на трасі Н-06.

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09 04 2019 16:22
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