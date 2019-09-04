В Україні відкрили рух першою бетонною дорогою

Проїзд дозволено на відрізку 1,7 кілометра в Кобеляцькому районі

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 9 квітня відкрила рух по першій ділянці цементнобетонної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка.

Поки що проїзд дозволено правою смугою на відрізку 1,7 км у Кобеляцькому районі Полтавської області, йдеться в повідомленні САД.

"Першу ділянку бетонної дороги в Україні відкрито для руху транспорту! Побудована за найсучаснішими технологіями, гарантія - 28 років. Уперше в Україні. Такого до нас не робив ніхто", - прокоментував цю подію міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, зараз "Укравтодор" будує дві цементобетонні дороги - Н-31 Дніпро-Решетилівка і об'їзну Житомира на трасі Н-06.