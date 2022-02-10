На деокупованій Харківщині розчистили більш як 300 км доріг та вулиць
Про це міністерство інфраструктури України повідомляє у Тelegram.
"Обов'язковою умовою повернення нормального життя до звільнених від російських окупантів територій – розмінування та генеральне прибирання. Тому одразу за піротехніками ДСНС до робіт стають дорожники. Першочергово роботи ведуться на тих маршрутах, які ведуть до міст та селищ регіону. Щоб якнайшвидше була змога доїхати волонтерам, медикам, комунальним службам та довезти гуманітарні вантажі до людей, які місяцями перебували під окупацією", - йдеться у повідомленні.
Із середини вересня на Харківщині вдалося розчистити 312 км доріг державного значення та комунальних вулиць Ізюма та Балаклії.
Дорожники прибирають дороги від бруду, сміття, знищеної цивільної й військової техніки, розбирають блокпости окупантів, ремонтують дорожнє покриття, що було зруйноване внаслідок вибухів чи детонацій ворожих мін.
"І найголовніше – будують об’їзні дороги та тимчасові переправи поруч зі зруйнованими мостами. В області вже функціонують п'ять таких переправ", - зазначили у Мінінфраструктури.
Також цього тижня розпочалося прибирання і комунальних вулиць міст. В Ізюмі прибрано – 7,5 км, у Балаклії – 4,8 км.
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