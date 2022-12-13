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В Україні внаслідок російських атак пошкоджені всі ТЕС – Галущенко

13 грудня 2022, 08:27
В Україні внаслідок російських атак пошкоджені всі ТЕС – Галущенко
Фото: УНІАН
Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, на якому повідомив, що внаслідок російських атак в Україні пошкоджені всі ТЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації аби скоротити дефіцит в енергосистемі", - сказав Галущенко.

Також він наголосив, що останні російські атаки, зокрема, атаки дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства в Херсонській області, призвели не тільки до припинення електропостачання мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

"Ми вже отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання. Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета - не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів", - підкреслив міністр.

Герман Галущенко наголосив на проактивній позиції Міненерго в координаційній роботі з міжнародними партнерами, установами, компаніями та організаціями у залученні допомоги українськими генеруючим компаніям, операторам систем розподілу і передачі, газотранспортної системи, підземних газових сховищ та газорозподільчих мереж, газо- та вуглевидобувних підприємств. 

Учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнанням для українських енергетичних компаній.

Раніше повідомлялось, що для швидкого відновлення електро- та теплопостачання Україна потребує 1 мільярд доларів.

енергетикаТЕСГалущенкопошкодження

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