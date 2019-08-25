В Україні вперше провели випробування космічної ракети-носія "Циклон-4"

"Циклон-4" призначений для роботи в космосі і виведення на орбіту супутників

В Україні провели успішні вогневі випробування космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Випробування провели 23 серпня напередодні 28-ї річниці Дня Незалежності України, повідомляє LB.ua.

"Вперше в новітній історії було проведено вогневі випробування ступені ракети-носія загалом - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектованого КБ "Південне", виготовленого на Південмаші", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці випробування стали "фінальними і найважливішими" перед льотними випробуваннями.

"Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне". Випробування визнано успішними!" - розповіли в пресслужбі.

Ракета-носій "Циклон-4" призначена для роботи безпосередньо в космосі і для виведення на орбіту супутників.

Нагадаємо, що Американське аерокосмічне агентство (NASA) планує у 2024 році відправити на Місяць місію космонавтів, серед яких уперше в історії буде жінка.