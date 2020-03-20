В Україні винесли перше судове рішення за порушення правил карантину

«Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень»

Шевченківський районний суд Києва 20 березня ухвалив перше в Україні рішення за порушення правил щодо карантину людей. Він оштрафував жінку на 17 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба суду, передає "Громадське".

Суд встановив, що жителька Києва продавала харчові продукти з рук у невстановленому місці. Цим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.

«Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень», — зазначили в суді.

Згодом там також уточнили, що такий штраф є мінімальним, а притягнута до відповідальності жінка «не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку та здійснювала торгівлю фруктами та овочами в значній кількості».

Напередодні в Івано-Франківську поліцейські склали адмінпротокол на виконувача обов’язків директора візового центру, адже до установи під час карантину вишикувалася довга черга.

Нагадаємо, що спорожнілі вулиці, закриті кав’ярні, люди в масках на вулицях і у храмах – такий вигляд під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, має туристичний Львів.