В Україні винесли перше судове рішення за порушення правил карантину
Про це повідомила пресслужба суду, передає "Громадське".
Суд встановив, що жителька Києва продавала харчові продукти з рук у невстановленому місці. Цим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину.
«Особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень», — зазначили в суді.
Згодом там також уточнили, що такий штраф є мінімальним, а притягнута до відповідальності жінка «не відноситься до соціально незахищеної верстви населення, не є особою похилого віку та здійснювала торгівлю фруктами та овочами в значній кількості».
Напередодні в Івано-Франківську поліцейські склали адмінпротокол на виконувача обов’язків директора візового центру, адже до установи під час карантину вишикувалася довга черга.
Нагадаємо, що спорожнілі вулиці, закриті кав’ярні, люди в масках на вулицях і у храмах – такий вигляд під час карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, має туристичний Львів.
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