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В Україні випустять держоблігації на 20 мільярдів для програми "Доступна іпотека"

Завданням Кабінету Міністрів є максимальне розширення іпотечних програм, щоб забезпечити українців доступним житлом
В Україні випустять державні облігації на 20 мільярдів гривень, щоб більше людей могли скористатись іпотечними програмами.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду у середу, передає кореспондент Укрінформу.

"Уряд готує різні інструменти, щоб розширити можливості для українців отримувати доступне житло, зокрема планується випуск державних облігацій в розмірі 20 мільярдів гривень для того, щоб значно більша кількість людей могла скористатись іпотечними програмами", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що цього року за ініціативою Президента уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". За його словами, наразі програмою вже скористались 648 родин, а загальний об'єм кредитування склав 550 мільйонів гривень.

Як повідомляв раніше Шмигаль, завданням Кабінету Міністрів є максимальне розширення іпотечних програм, щоб забезпечити українців доступним житлом.

У Квітні Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №5308, яким на виконання програми "Доступної іпотеки" Державну іпотечну установу (ДІУ) приєднають до Української фінансової житлової компанії та випустять держоблігацій на 20 млрд грн. 

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04 08 2021 16:37
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