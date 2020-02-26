Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні виявили шахрайський фіктивний банк

Зазначається, що у мережі інтернет та соцмережах Комісія виявила пропозицію інвестувати в акції фіктивного "банку"
"НКЦПФР вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність."
В Україні виявили шахрайський фіктивний банк Фото: з вільних джерел

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом".

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що у мережі інтернет та соцмережах Комісія виявила пропозицію інвестувати в акції фіктивного "банку".

Як підкреслюють у Нацкомісії з цінних паперів, у Держреєстрі банків, який веде НБУ і який містить інформацію про держреєстрацію усіх банків, відсутня інформація про "Український народний банк".

У Держреєстрі випусків цінних паперів, який веде НКЦПФР, також відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням.

"НКЦПФР вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність.

Інформація про потенційно протиправну діяльність на території країни направлена у правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

"При спробі придбати акції зазначеного проекту через його веб-сайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin.

Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та встановити, куди були переведені кошти клієнта", - наголосили в Комісії.

На веб-сайті проекту відсутня будь-яка правова інформація щодо юрособи та підстав надання нею інвестиційних послуг.

У особистому кабінеті користувача є посилання на такі розділи, як "Документи", "Контакти компанії", "Умови користування", "Політика конфіденційності", але всі вони не працюють.

Читайте також: Екс-гендиректор "Альфа Банку" купує частку "Ідея Банк"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2020 09:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.