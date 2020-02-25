Екс-гендиректор "Альфа Банку" купує частку "Ідея Банк"
Колишній генеральний директор "Альфа-Банку" Іван Світек купує 12,08% акцій Ідея Банку, повідомляє "Економічна правда".
Про це Світек повідомив через систему НКЦБФР.
"Повідомляє про намір придбати значний пакет акцій АТ "Ідея Банк" в кількості 36 063 886 штук простих іменних акцій, що складає 12,0719% від загальної кількості акцій банку", - зазначив громадянин Чехії в повідомленні про купівлю акцій.
Згідно закону "Про акціонерні товариства", Іван Світек мав повідомити публічно про бажання купити понад 10% Ідея Банку не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій.
Для цього він 17 лютого письмово повідомив банк про свій намір та оприлюднив цю заяву в системі НКЦБФР.
Нагадаємо, що Dragon Capital з приватним інвестором купують 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding
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