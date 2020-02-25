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Екс-гендиректор "Альфа Банку" купує частку "Ідея Банк"

Для цього він 17 лютого письмово повідомив банк про свій намір та оприлюднив цю заяву в системі НКЦБФР
"Повідомляє про намір придбати значний пакет акцій АТ "Ідея Банк" в кількості 36 063 886 штук простих іменних акцій, що складає 12,0719% від загальної кількості акцій банку", - зазначив громадянин Чехії в повідомленні про купівлю акцій.
Екс-гендиректор "Альфа Банку" купує частку "Ідея Банк" Фото: Економічна Правда

Колишній генеральний директор "Альфа-Банку" Іван Світек купує 12,08% акцій Ідея Банку, повідомляє "Економічна правда".

Про це Світек повідомив через систему НКЦБФР.

"Повідомляє про намір придбати значний пакет акцій АТ "Ідея Банк" в кількості 36 063 886 штук простих іменних акцій, що складає 12,0719% від загальної кількості акцій банку", - зазначив громадянин Чехії в повідомленні про купівлю акцій.

Згідно закону "Про акціонерні товариства", Іван Світек мав повідомити публічно про бажання купити понад 10% Ідея Банку не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій.

Для цього він 17 лютого письмово повідомив банк про свій намір та оприлюднив цю заяву в системі НКЦБФР.

Нагадаємо, що Dragon Capital з приватним інвестором купують 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding

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25 02 2020 16:20
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