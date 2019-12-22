Dragon Capital з приватним інвестором купують 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding
Польський Getin Holding S.A. 20 грудня уклав угоду за умови виконання низки вимог про продаж 100% акцій українського Ідея Банку (Львів) і 100% ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" (НФС, Київ) групі в складі Dragon Capital Investments Limited (Кіпр), Dragon Capital New Ukraine Fund LP (Джерсі) і фізичній особі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як наголошується в повідомленні Getin Holding на Варшавській фондовій біржі, ціна покупки в EUR еквівалентна 1,368 млрд грн, або PLN224,76 млн, мінус сума дивідендів до закриття угоди і ціну 100% участі в НФС близько 5 млн грн.
Ціна також може бути зменшена в результаті переговорів сторін після того, як незалежний аудитор підготує звіт, йдеться в документі.
Getin Holding у жовтні виставив український дочірній Ідея Банк на продаж і 22 жовтня повідомив щодо підписання листа про наміри з Фондом прямих інвестицій.
Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований в 1989 році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (7,510 млрд грн) Ідея Банк займав 24-е місце серед 76 діючих банків.
Нагадаємо, що Держстат опублікував рейтинг найбільших інвесторів в Україну
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