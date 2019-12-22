Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Dragon Capital з приватним інвестором купують 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding

Ціна також може бути зменшена в результаті переговорів сторін після того, як незалежний аудитор підготує звіт, йдеться в документі
Як наголошується в повідомленні Getin Holding на Варшавській фондовій біржі, ціна покупки в EUR еквівалентна 1,368 млрд грн, або PLN224,76 млн, мінус сума дивідендів до закриття угоди і ціну 100% участі в НФС близько 5 млн грн.
Dragon Capital з приватним інвестором купують 100% акцій Ідея Банку у Getin Holding Фото: з вільних джерел

Польський Getin Holding S.A. 20 грудня уклав угоду за умови виконання низки вимог про продаж 100% акцій українського Ідея Банку (Львів) і 100% ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" (НФС, Київ) групі в складі Dragon Capital Investments Limited (Кіпр), Dragon Capital New Ukraine Fund LP (Джерсі) і фізичній особі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні Getin Holding на Варшавській фондовій біржі, ціна покупки в EUR еквівалентна 1,368 млрд грн, або PLN224,76 млн, мінус сума дивідендів до закриття угоди і ціну 100% участі в НФС близько 5 млн грн.

Ціна також може бути зменшена в результаті переговорів сторін після того, як незалежний аудитор підготує звіт, йдеться в документі.

Getin Holding у жовтні виставив український дочірній Ідея Банк на продаж і 22 жовтня повідомив щодо підписання листа про наміри з Фондом прямих інвестицій.

Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований в 1989 році. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (7,510 млрд грн) Ідея Банк займав 24-е місце серед 76 діючих банків.

Нагадаємо, що Держстат опублікував рейтинг найбільших інвесторів в Україну

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2019 13:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.