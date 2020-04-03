В Україні за тиждень від ускладнень грипу померли шестеро людей
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає УКРІНФОРМ.
"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіла 213 531 людина, із них 64,4% - діти віком до 17 років. ...За тиждень отримано повідомлення про шість летальних випадків унаслідок грипу (із початку епідемічного сезону - 54); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 558,4 на 100 000 населення, що на 17,1% більше епідемічного порога по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 280 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 624 особи.
Нагадаємо, що протягом попереднього епідсезону на грип та ГРВІ в країні перехворіло 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадки внаслідок грипу, з них 12 - діти до 17 років.
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