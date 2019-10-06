В Україні збудували найбільшу СЕС на дахах споруд

У Переяслав-Хмельницькому районі Київщини запустили найбільшу в Україні сонячну електростанцію, панелі якої розташовані на дахах будинків.

Зазначається, що електростанція розташувалася на дахах норкової ферми у селі Студеники. Потужність електростанції склала 12,4 мегавата. За приблизними підрахунками, вона може виробляти 15 мільйонів кіловат-годин на рік, що допоможе зменшити викиди парникових газів в атмосферу на 15 тисяч тонн, повідомляє "Громадське".

"Наші спеціалісти провели всі необхідні дослідження та прийшли до висновку, що на дахах будівель на фермі можуть розміститися сонячні батареї, які додатково захищають тварин від високих температур, таким чином покращуючи їхнє самопочуття", - повідомив директор ферми Олександр Климець.

Нагадаємо, що за підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже три рази більше, ніж у 2017 році.