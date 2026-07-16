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В Україну повернули тіла понад 500 загиблих українських військових

16 липня 2026, 15:23
В Україну повернули тіла понад 500 загиблих українських військових
Укрінформ
У межах чергових репатріаційних заходів Україна повернула останки людей, які можуть бути військовослужбовцями.

В Україну 16 липня повернули тіла ще 501 загиблого внаслідок проведених репатріаційних заходів.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією російської сторони, повернуті тіла можуть належати громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами проводять необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого.

Репатріацію вдалося провести завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Нагадаємо, 14 червня Україна також повернула тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Зазначимо, що у травні до України повернули 528 тіл, які можуть належати українським військовим.

 
війнатіла

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