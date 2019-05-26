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В Україну повертають п'ятьох моряків, затриманих у Єгипті

"Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому"
В Україну повертаються 5 з 17 моряків з судна для перевезення нафти Sea Shark, який затримали єгипетські військові 18 травня.
В Україну повертають п

П'ятеро моряків є першою групою, яка повертається з Єгипту. Завтра, 26 травня, до України вирушить наступна група, повідомляє "Громадське".

"Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому", - зазначив Кирилич.

Нагадаємо, що Єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебувають 17 українських моряків.

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26 05 2019 16:46
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