В Україну повертають п'ятьох моряків, затриманих у Єгипті "Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому"

В Україну повертаються 5 з 17 моряків з судна для перевезення нафти Sea Shark, який затримали єгипетські військові 18 травня.

П'ятеро моряків є першою групою, яка повертається з Єгипту. Завтра, 26 травня, до України вирушить наступна група, повідомляє "Громадське". "Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому", - зазначив Кирилич. Нагадаємо, що Єгипетський флот утримує вантажний танкер з нафтою Sea Shark, на борту якого перебувають 17 українських моряків. Читайте також: Нігерійські пірати захопили в полон українських моряків у Гвінейській затоці

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