CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом 13-14 серпня загорілися 3 локомотиви, які здійснювали перевезення на маршрутах "Укрзалізниці".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Укрзалізниці" за два дні загорілося три локомотиви
Так, 13 серпня загорівся вантажний тепловоз у Сватовому, що на Луганщині
Фото: gettyimages.com
Так, 13 серпня загорівся вантажний тепловоз у Сватовому, що на Луганщині. Про загоряння стало відомо о 15.04, а ліквідували займання о 16,01, повідомляє "Громадське".
Також 13 серпня загорівся дизельний локомотив пасажирського поїзда Херсон-Київ під час його зупинки у Миколаєві. Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав, однак пасажирський поїзд запізнився до Києва на більш ніж 1 годину.
14 серпня загорівся ще один локомотив - вантажний електровоз. Займання сталося на Київщині, у Миронівському районі. Про загоряння стало відомо о 18.24, а ліквідовано займання о 19.50. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 22 червня під Дніпром на ходу загорілася електричка.Нагадаємо, що рятувальники ліквідували пожежу у замінованому лісі біля Станиці Луганської у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.
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