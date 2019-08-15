В "Укрзалізниці" за два дні загорілося три локомотиви

Так, 13 серпня загорівся вантажний тепловоз у Сватовому, що на Луганщині

Протягом 13-14 серпня загорілися 3 локомотиви, які здійснювали перевезення на маршрутах "Укрзалізниці".

Так, 13 серпня загорівся вантажний тепловоз у Сватовому, що на Луганщині. Про загоряння стало відомо о 15.04, а ліквідували займання о 16,01, повідомляє "Громадське".

Також 13 серпня загорівся дизельний локомотив пасажирського поїзда Херсон-Київ під час його зупинки у Миколаєві. Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав, однак пасажирський поїзд запізнився до Києва на більш ніж 1 годину.

14 серпня загорівся ще один локомотив - вантажний електровоз. Займання сталося на Київщині, у Миронівському районі. Про загоряння стало відомо о 18.24, а ліквідовано займання о 19.50. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 22 червня під Дніпром на ходу загорілася електричка.

Нагадаємо, що

у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.