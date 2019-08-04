В "Укрзалізниці" звинуватили фанатів "Карпат" у погромі трьох вагонів потяга, - ВІДЕО

Вболівальники футбольного клубу "Карпати" розгромили три вагони в потязі Львів – Запоріжжя.

"З огляду на скарги пасажирів та працівників поїзної бригади, винуватцями безладу виявилися 250 пасажирів — вболівальники ФК "Карпати", які сіли в поїзд на станції Львів", – заявляють у понеділок у ПАТ "Укрзалізниця".



Фото: Troublemakers & Ultras Action

Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування поїзда, але "жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів".

Зокрема, у поїзді № 120 Львів — Запоріжжя пасажири розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів – загалом 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.

Укрзалізниця звернулася до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку.

Нагадаємо, що львів'яни поступилися першоліговому "Інгульцю" в серії післяматчевих пенальті.