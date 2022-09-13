НОВИНИЦього року очікують на 10-12 тисяч паломників-хасидівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Умані на час святкування Рош-га-Шана підготували понад 20 укриттів
Фото: EPA/UPG
Під час святкування єврейського Нового року - Рош-га-Шана - в Умані на Черкащині підготували 21 укриття.
Про це під час прямого включення у всеукраїнському телемарафоні заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Укрінформ.
"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, які переобладнані із підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2-2,5 тисячі осіб", - сказав Табурець.
За словами начальника Черкаської ОВА, з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений режим безпеки, який забезпечуватимуть поліція, Національна гвардія, територіальна оборона, СБУ й ДСНС.
На цьогорічні святкування в Умані очікують 10-12 тисяч паломників-хасидів. В минулі роки на святкування Рош-га-Шана приїздили від 30 до 40 тисяч прочан-хасидів.
Рош-га-Шана цього року святкуватимуть з 25 по 27 вересня.
Раніше повідомлялося, що хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана, незважаючи на війну.
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13 09 2022 12:53 МЕДІА
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