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В Умані на час святкування Рош-га-Шана підготували понад 20 укриттів

Ольга
Матарикіна
Цього року очікують на 10-12 тисяч паломників-хасидів
В Умані на час святкування Рош-га-Шана підготували понад 20 укриттів Фото: EPA/UPG
Під час святкування єврейського Нового року - Рош-га-Шана - в Умані на Черкащині підготували 21 укриття.
 
Про це під час прямого включення у всеукраїнському телемарафоні заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Укрінформ.
 
"В Умані маємо 21 найпростіше укриття, які переобладнані із підвалів. Біля самого місця святкувань є спеціальне укриття на 2-2,5 тисячі осіб", - сказав Табурець.
 
За словами начальника Черкаської ОВА, з 19 по 30 вересня в Умані діятиме посилений режим безпеки, який забезпечуватимуть поліція, Національна гвардія, територіальна оборона, СБУ й ДСНС.
 
На цьогорічні святкування в Умані очікують 10-12 тисяч паломників-хасидів. В минулі роки на святкування Рош-га-Шана приїздили від 30 до 40 тисяч прочан-хасидів.
 
Рош-га-Шана цього року святкуватимуть з 25 по 27 вересня.
 
Раніше повідомлялося, що хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана, незважаючи на війну.
 
 
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13 09 2022 12:53
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