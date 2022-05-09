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Хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана, незважаючи на війну

Серед запланованих заходів безпеки під час святкування буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей
Хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана, незважаючи на війну Фото: EPA/UPG

В Умань Черкаської області, незважаючи на війну в Україні, вже приїхали більш як тисяча паломників на святкування Рош га-Шана. 

Про це під час брифінгу сказав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Місцева влада припускає, що після 18 вересня приїде до 10 тисяч хасидів. Їх заздалегідь попередили про небезпеку перебування в Україні і просили не приїжджати на святкування Рош га-Шана.

"Вони запевняли, що у них, в Ізраїлі, фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз усі плюси й мінуси того, що віруючі все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що потрібно зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти", – наголосив голова ОВА.

Табурець зазначив, що прохання утриматися від поїздки в Умань зумовлене високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни значно постраждала від ракетних обстрілів.

"Будуть введені додаткові обмеження, з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік по кожній людині, будемо забороняти пересування по місту і на автомобільному транспорті, і пішки. На деяких вулицях будуть виставлені додаткові блокпости", – сказав голова ОВА.

Серед запланованих заходів безпеки, як зазначив голова ОВА, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

"Сподіваюся, що віруючі свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде насправді – побачимо. Зараз у нас вже понад 1 100 людей прибули і там мешкають. Активного прибуття очікуємо починаючи з 18–19 вересня", – зазначив Табурець.

Зазначимо, що у довоєнні роки в Умань на святкування Рош га-Шана щороку приїжджали від 30 до 40 тисяч паломників-хасидів.

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05 09 2022 16:20
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