В Умані невідомий напав на 15-річну дівчину і згвалтував її

В Умані Черкаської області невідомий чоловік посеред вулиці напав та зґвалтував 15-річну дівчину.

"Щойно невстановлений чоловік в Умані на вулиці скоїв напад на 15-річну дівчину й під загрозою вбивства зґвалтував її. Дівчина без свідомості", - повідомляє перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За словами поліцейського, на розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини.

"Тільки за вчора аналогічні злочини були скоєні в Маріуполі відносно 12-річної дітини, покидьок затриманий. На Вінничині відносно 4-річного хлопчика, покидьок затриманий. В Київській області з заявою звернулися жінки про згвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок. Триває перевірка. Покидьки знущаються над нашими дітьми кожного дня, питання залишається - чия дитина наступна? Це потрібно зупинити. Чекаємо на розгляд нашого законопроекту #6607 у Верховній Раді України. Це крок назустріч безпеці наших дітей", - обурюється Аброськін.

Раніше на Одещині 22-річний хлопець Микола Тарасов зізнався, що вбив 11-річну Дарію Лук'яненко.

Слідство встановило, що 13 червня підозрюваний побачив дівчинку на ринку неподалік від свого будинку. Коли вона йшла повз його двір, Тарасов гукнув її, а потім потягнув у приміщення. Дівчинка закричала і пручалася, підозрюваний закрив їй рот поліетиленовим пакетом, і вона знепритомніла. Розлючений злочинець завдав школярці кількох ударів у шию, вона померла на місці.

Тарасов зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення (ч. 2 с. 146 Кримінального кодексу України), зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК), умисне вбивство малолітньої, поєднане із зґвалтуванням (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК), наруга над тілом (ст. 297 КК).

Прокурор області Олег Жученко напередодні заявив, що свідчення, зібрані поліцією, дають підстави вимагати для підозрюваного максимального покарання - довічного позбавлення волі.

21 червня дівчинку поховали.

Про зникнення Дар'ї Лук'яненко стало відомо 13 червня. 19 червня її тіло знайшли у вигрібній ямі на подвір'ї по сусідству з місцем проживання.