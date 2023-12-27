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ПОЛІТИКА

В уряді Польщі ухвалено рішення про ліквідацію державних ЗМІ

27 грудня 2023, 20:45
В уряді Польщі ухвалено рішення про ліквідацію державних ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Зазначається, що йдеться про TVP, Polskie Radio та Polska Agencja Prasowa.

Новопризначений міністр культури Польщі Бартломей Сенкевич заявив, що у країні ліквідують державні медіа.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що йдеться про TVP, Polskie Radio та Polska Agencja Prasowa.

"Я вирішив ліквідувати компанії Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA та Польське агентство друку SA. У поточній ситуації такі дії забезпечать продовження діяльності цих компаній, проведуть необхідну реструктуризацію та запобігатимуть звільненню співробітників через відсутність фінансування. Ліквідація будь-якої миті може бути знята власником", — заявив Сенкевич.

Це рішення він пояснив тим, що президент Анджей Дуда наклав вето на законопроект про бюджет. Раніше уряд запланував компенсацію для медіа на 3 мільярди злотих (€693 мільйони). Гроші планували брати з держбюджету.

Нещодавно в Польщі новий уряд ухвалив рішення звільнити керівництво державних ЗМІ. Опозиційна партія "Право і справедливість" розпочала протест.

Дуда вперше вирішив ветувати законопроект нової правлячої коаліції в парламенті.

"Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, у якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа мають бути спочатку справедливо і законно відновлені", - заявив Дуда.

ПольщаЗМІ

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