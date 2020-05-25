В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків

"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"Укрзалізниця" зможе розпочати продаж квитків після отримання схвального рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, пише "Економічна правда". "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення",- пише Криклій. Читайте також: "Укрзалізниця" готова розпочати пасажирські перевезення

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