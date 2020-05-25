БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків
Фото: з вільних джерел
"Укрзалізниця" зможе розпочати продаж квитків після отримання схвального рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, пише "Економічна правда".
"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Чекаємо рішення",- пише Криклій.
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