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В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків

"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків Фото: з вільних джерел

"Укрзалізниця" зможе розпочати продаж квитків після отримання схвального рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, пише "Економічна правда".

"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки  отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Чекаємо рішення",- пише Криклій.

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25 05 2020 17:05
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