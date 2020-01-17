В уряді зацікавилися водневою енергетикою та стимулюватимуть її розвиток
Про це повідомив заступник міністра енергетики а захисту довкілля Олексій Рябчин під час наради з питань водневої енергетики, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, повідомляє "Громадське".
"Для Міністерства воднева енергетика та водневі технології є цікавим напрямком, і ми хочемо розібратись детально, що треба зробити для його розвитку", - повідомив Рябчин.
У Мінененерго зазначають, що водень можна використовувати для накопичення енергії, яку виробляють сонячні та вітрові електростанції. Також у світі використовують технологію підмішування водню до природного газу.
"Міністерство через механізми Науково-технічної ради розглядає можливість профінансувати роботи щодо гармонізації стандартів та зняття регуляторних бар’єрів для імплементації сучасних водневих проектів в Україні", - додав Рябчин.
Раніше водень розглядали як альтернативний варіант використання газотранспортної системи України у тому разі, якби не вдалося б досягнути угоди про транзит з Росією.
Нагадаємо, що українська енергосистема стане частиною європейської за 3 роки
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