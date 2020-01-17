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В уряді зацікавилися водневою енергетикою та стимулюватимуть її розвиток

У Мінененерго зазначають, що водень можна використовувати для накопичення енергії, яку виробляють сонячні та вітрові електростанції
Кабінет міністрів України стимулюватиме розвиток об’єктів водневої енергетики, тобто використання водню для накопичення та передачі енергії.
В уряді зацікавилися водневою енергетикою та стимулюватимуть її розвиток Фото: erudition.com.ua

Про це повідомив заступник міністра енергетики а захисту довкілля Олексій Рябчин під час наради з питань водневої енергетики, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, повідомляє "Громадське".

"Для Міністерства воднева енергетика та водневі технології є цікавим напрямком, і ми хочемо розібратись детально, що треба зробити для його розвитку", - повідомив Рябчин.

У Мінененерго зазначають, що водень можна використовувати для накопичення енергії, яку виробляють сонячні та вітрові електростанції. Також у світі використовують технологію підмішування водню до природного газу.

"Міністерство через механізми Науково-технічної ради розглядає можливість профінансувати роботи щодо гармонізації стандартів та зняття регуляторних бар’єрів для імплементації сучасних водневих проектів в Україні", - додав Рябчин.

Раніше водень розглядали як альтернативний варіант використання газотранспортної системи України у тому разі, якби не вдалося б досягнути угоди про транзит з Росією.

Нагадаємо, що українська енергосистема стане частиною європейської за 3 роки

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17 01 2020 17:54
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