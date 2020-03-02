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В "УЗ" назвали топ-5 найпопулярніших внутрішніх рейсів 2019 року

Найпопулярнішим внутрішнім залізничним напрямком у 2019 році став Київ - Харків
До топ-5 також увійшли Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).
В "УЗ" назвали топ-5 найпопулярніших внутрішніх рейсів 2019 року UA|TV

Найпопулярнішим внутрішнім залізничним напрямком у 2019 році став Київ - Харків, квитк на який купили 1,7 млн пасажирів, повідомляє "Економічна правда".

До  топ-5 також увійшли Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).

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03 02 2020 13:30
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