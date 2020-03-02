CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо топ-5 також увійшли Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "УЗ" назвали топ-5 найпопулярніших внутрішніх рейсів 2019 року
Найпопулярнішим внутрішнім залізничним напрямком у 2019 році став Київ - Харків
UA|TV
Найпопулярнішим внутрішнім залізничним напрямком у 2019 році став Київ - Харків, квитк на який купили 1,7 млн пасажирів, повідомляє "Економічна правда".
До топ-5 також увійшли Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).
Читайте також: Будівництво євроколії від Львова до кордону з ЄС може забезпечити перевезення понад 600 тис. пасажирів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 02 2020 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles