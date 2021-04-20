В "УЗ" розповіли, коли планують завершити ремонт двоповерхових поїздів Skoda

Для виконання частини робіт долучаться українські підприємства на умовах субпідряду, а також буде отримано консультації від чеської сторони

Капітальний ремонт двоповерхових поїздів Skoda виконується за графіком, перший з двох поїздів компанія отримає до кінця цього року.

За словами Івана Юрика, усі роботи з ремонту поїздів Skoda виконуються в колаборації з власним підприємством - Київським електровагоноремонтним заводом - та чеським заводом-виробником Skoda в Чехії, повідомляє "Економічна правда".

"Таке партнерство дозволяє здешевити та локалізувати значну частину ремонтних робіт, яка може бути виконана в Україні. При цьому здійснити роботу над ключовими вузлами, агрегатами та моторними візками силами виробника. Кошти на відновлення цих поїздів ми передбачили у фінплані на цей рік", - заявив Юрик.

"Укрзалізниця" за відсутності форс-мажорів, пов'язаних із карантинними обмеженнями, планує отримати перший з двох поїздів уже до кінця 2021 року, а другий - на початку 2022 року.

Наразі триває ремонт кузовів, рам візків необмоторених вагонів, дахового обладнання, струмоприймачів, кондиціонерів, дверних систем, туалетів та системи водопостачання, внутрішньосалонного обладнання, приладу безпеки, радіостанції, систем управління та ін.

Буде модернізовано систему відеонагляду, а прожектори та освітлення салону стануть світлодіодними. "Для зручності пасажирів також буде додано розетки з USB-роз'ємами", - додали в УЗ.

"Для виконання частини робіт долучаться українські підприємства на умовах субпідряду, а також буде отримано консультації від чеської сторони, адже це перший капітальний ремонт поїздів такого класу в Україні.

Моторні візки головних вагонів електропоїзда будуть відправлені безпосередньо до Skoda Transportation Group - так само, для прикладу, здійснювався аналогічний ремонт моторних візків Литовської залізниці, адже це є міжнародною практикою", - заявили у прес-службі.

Крім цього, "Укрзалізниця" розглядає варіанти маршрутів, на яких можна задіяти два швидкісні поїзди виробництва чеської Skoda після їх ремонту. Серед них відновлення маршруту Київ - Харків - Київ, Київ - Тернопіль - Київ та організація нового маршруту Київ - Вінниця - Київ.

Остаточний вибір оголосять після завершення ремонту та випробувального рейсу першого електропоїзда.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на засіданні 31 березня ухвалив фінансовий план "Укрзалізниці", яким зокрема передбачені прибутки компаній у 2021 році на рівні 3,6 мільярда гривень.