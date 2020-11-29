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В УЗ вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний

В Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.
В УЗ вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний УЗ

Як пише "Економічна правда", про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Фейсбуці.

"Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично" - написав Жмак.

За його словами, провідники результатом задоволені.

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29 11 2020 12:10
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