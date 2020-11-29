НОВИНИВ Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В УЗ вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний
УЗ
Як пише "Економічна правда", про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Фейсбуці.
"Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично" - написав Жмак.
За його словами, провідники результатом задоволені.
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