В УЗ вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний

В Укрзалізниці вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.

УЗ

Як пише "Економічна правда", про це повідомив голова УЗ Володимир Жмак у Фейсбуці. "Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично" - написав Жмак. За його словами, провідники результатом задоволені. Читайте також: USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють покращити пів сотні пасажирських вагонів

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