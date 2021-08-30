ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВ Узбекистані науковці почали вирощувати помідори з вакциною від коронавірусу всередині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Узбекистані заявляють, що вивели помідори з COVID-вакциною всередині
Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці
Фото: redheal.ru
Про це повідомляє агенція Cursor.
Як зазначається, узбецькі вчені створили сорт помідору, який повинен стати альтернативою звичайному щепленню.
Дослідники клонували частину клітини вірусу COVID-19, виявленої в Узбекистані, отриманий матеріал вони ввели у рослинну клітину.
З'ясувалося, що помідори, вирощені внаслідок такого експерименту, нібито, можуть виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.
Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці.
Втім, "чарівний" ефект помідорів ще повинен бути підтверджений дослідженнями, а сама розробка має бути оцінена експертами ВООЗ.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок неділі, 29 серпня, зареєстровано 216 766 751 випадок захворювання на COVID-19, зокрема 4 508 171 летальний, одужало 193 697 396 осіб.
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30 08 2021 12:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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