В Узбекистані заявляють, що вивели помідори з COVID-вакциною всередині

Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці

В Узбекистані науковці почали вирощувати помідори з вакциною від коронавірусу всередині.

Про це повідомляє агенція Cursor.

Як зазначається, узбецькі вчені створили сорт помідору, який повинен стати альтернативою звичайному щепленню.

Дослідники клонували частину клітини вірусу COVID-19, виявленої в Узбекистані, отриманий матеріал вони ввели у рослинну клітину.

З'ясувалося, що помідори, вирощені внаслідок такого експерименту, нібито, можуть виробляти вакцину від коронавірусної хвороби.

Вчені займаються розведенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. За прогнозами, перший урожай цих овочів можна буде зібрати вже за два місяці.

Втім, "чарівний" ефект помідорів ще повинен бути підтверджений дослідженнями, а сама розробка має бути оцінена експертами ВООЗ.