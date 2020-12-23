В Японії боротимуться з онлайн-булінгом за допомогою штучного інтелекту

Один із найбільших інтернет-порталів Японії Yahoo Japan видалятиме образливі коментарі на всіх своїх сайтах за допомогою штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Компанія пізніше опублікує список висловлювань, які будуть вважатися прикладом булінгу.

Штучний інтелект автоматично видалятиме образливі пости із сайтів Yahoo Japan. Навіть якщо користувач, який написав образливий пост, зареєструє новий акаунт, його все одно буде заблоковано.

Для забезпечення свободи висловлювань Yahoo Japan розглядатиме скарги на видалені пости.

На такий крок компанія пішла після смерті популярної японської акторки, яку цькували у соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, технічний директор компанії Facebook Майк Шрупфер заявив, що спеціальне програмне забезпечення на основі штучного інтелекту знаходить 94,7% контенту з риторикою ненависті, який видаляється з платформи.

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