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Замість "пальчиків": у Японії хочуть ввести ідентифікацію за кровоносними судинами

Японські компанії розробили метод ідентифікації особи за малюнком кровоносних судин долоні.
Замість "пальчиків": у Японії хочуть ввести ідентифікацію за кровоносними судинами сенсор на руці

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

У жовтні компанія Hitachi випустила спеціальний пристрій, який зчитує малюнок кровоносних судин на пальцях людини.

Ці дані пов'язуються з інформацією про кредитну картку користувача через сервіс хмарних обчислень, що дозволяє здійснювати покупки без гаманця або смартфона.

Компанія Hitachi пропонує готелям запровадити цю технологію для реєстрації мешканців.

Водночас компанія-стартап Normee, штаб-квартира якої знаходиться в Токіо, розробила систему, яка ідентифікує особу за лініями і формою кровоносних судин долоні, використовуючи для цього знімок, зроблений за допомогою планшета або смартфона. Компанія має намір використовувати цю систему для здійснення платежів.

За словами Хонда Ая, керівника групи досліджень і розробок компанії, система має безліч застосувань, оскільки для її роботи не потрібно ніякого спеціального обладнання.

Вважається, що сфальсифікувати малюнок кровоносних судин складніше, ніж відбитки пальців, оскільки вони знаходяться всередині організму.

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21 12 2020 11:21
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