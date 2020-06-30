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В Японії почали тестувати на людях вакцину проти COVID-19

Саме тестування проводитиметься у госпіталі при університеті Осаки
Японський стартап "Anges Inc" розпочав клінічно тестувати на людях потенційну вакцину проти коронавірусу (COVID-19).
В Японії почали тестувати на людях вакцину проти COVID-19 Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Kyodo News" із посиланням на заяву компанії, зазначає "Укрінформ".

"Медичний стартап "Anges Inc" оголосив про початок першого в Японії клінічного тестування на людях потенційної вакцини проти нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Саме тестування проводитиметься у госпіталі при університеті Осаки.

Як повідомляє газета, потенційна вакцина буде введена 30 здоровим людям до початку липня. Потім впродовж восьми тижнів дослідники дивитимуться на побічні ефекти від вакцини та чи створює вона у пацієнтів антитіла проти COVID-19.

Якщо перша фаза тестування потенційної вакцини підтвердить свою безпечність для людей, то стартап планує на другому етапі розширити коло осіб до 400.

У разі успішності другої фази Anges Inc сподівається між весною й осінню 2021 року отримати від японського уряду дозвіл на продаж вакцини проти коронавірусу.

Раніше стало відомо, що індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини COVAXIN проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

Станом на 30 червня у світі підтверджено 10 412 421 випадок зараження коронавірусом. Померли від хвороби 508 228 осіб, одужали - 5 668 668.

Нагадаємо, що Індія у липні почне тестувати власну вакцину проти COVID-19 на людях

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30 06 2020 14:25
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