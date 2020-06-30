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Індія у липні почне тестувати власну вакцину проти COVID-19 на людях

Перші тестування в країні заплановані на липень
Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини COVAXIN проти коронавірусної хвороби COVID-19 на людях.
Індія у липні почне тестувати власну вакцину проти COVID-19 на людях Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Times of India, зазначає "Громадське".

"Bharat Biotech заявила, що її COVAXIN може стати першою в Індії вакциною проти коронавірусу і що вона отримала дозвіл на тестування на людях у першій і другій клінічних фазах", - йдеться у повідомленні.

Перші тестування в країні заплановані на липень.

Зазначається, що для розробки потенційної вакцини проти COVID-19 компанія працювала з Індійською радою медичного дослідження й Національним інститутом вірусології.

Раніше фахівці з Оксфордського університету у Великій Британії почали випробовувати нову вакцину від коронавірусного захворювання на людях.

Раніше, в  травні, американська компанія Moderna Inc повідомила про успіх під час перших випробувань вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів спрогнозувало, що вакцина проти коронавірусного захворювання COVID-19 за "оптимістичним сценарієм" буде готова в наступному році.

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30 06 2020 12:32
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