Індія у липні почне тестувати власну вакцину проти COVID-19 на людях

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини COVAXIN проти коронавірусної хвороби COVID-19 на людях.

Про це повідомляє Times of India, зазначає "Громадське".

"Bharat Biotech заявила, що її COVAXIN може стати першою в Індії вакциною проти коронавірусу і що вона отримала дозвіл на тестування на людях у першій і другій клінічних фазах", - йдеться у повідомленні.

Перші тестування в країні заплановані на липень.

Зазначається, що для розробки потенційної вакцини проти COVID-19 компанія працювала з Індійською радою медичного дослідження й Національним інститутом вірусології.

Раніше фахівці з Оксфордського університету у Великій Британії почали випробовувати нову вакцину від коронавірусного захворювання на людях.

Раніше, в травні, американська компанія Moderna Inc повідомила про успіх під час перших випробувань вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів спрогнозувало, що вакцина проти коронавірусного захворювання COVID-19 за "оптимістичним сценарієм" буде готова в наступному році.

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