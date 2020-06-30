Індія у липні почне тестувати власну вакцину проти COVID-19 на людях
Про це повідомляє Times of India, зазначає "Громадське".
"Bharat Biotech заявила, що її COVAXIN може стати першою в Індії вакциною проти коронавірусу і що вона отримала дозвіл на тестування на людях у першій і другій клінічних фазах", - йдеться у повідомленні.
Перші тестування в країні заплановані на липень.
Зазначається, що для розробки потенційної вакцини проти COVID-19 компанія працювала з Індійською радою медичного дослідження й Національним інститутом вірусології.
Раніше фахівці з Оксфордського університету у Великій Британії почали випробовувати нову вакцину від коронавірусного захворювання на людях.
Раніше, в травні, американська компанія Moderna Inc повідомила про успіх під час перших випробувань вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів спрогнозувало, що вакцина проти коронавірусного захворювання COVID-19 за "оптимістичним сценарієм" буде готова в наступному році.
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