В Японії розробили систему, здатну вловлювати коронавірус у диханні

Університет Тохоку і японська компанія Shimadzu, яка виробляє високоточне обладнання, розробили систему, яка дозволяє виявляти коронавірус у видихуваному людиною повітрі.

Розробники переконують, що вже завершили виготовлення прототипу тестової системи, пише "Громадське" з пиосиланням на NHK.

Вона складається з трьох компонентів. Перший абсорбує видихуване повітря протягом приблизно п'яти хвилин. Другий дезактивує всі коронавіруси, виявлені в видихах, і поглинає білки, що містяться у вірусах. Третій аналізує ці білки.

Науковці стверджують, що система здатна показати результат протягом приблизно однієї години.

Як пише видання, вже було проведено клінічне випробування за участю приблизно десятки інфікованих пацієнтів. Розробники продовжать випробування і роботу над тим, щоб зробити систему компактнішою та впровадити її в практичне застосування.

Нагадаємо, що раніше в Японії суперкомп'ютер розробив лицьовий щиток проти COVID-19