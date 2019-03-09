В Японії трансгендерна жінка вперше отримала дозвіл на проживання
Як заявив адвокат жінки, цей дозвіл видається іноземцям, які вступають у шлюб з громадянином Японії. 58-річна трансгендерна жінка незаконно проживала в Японії протягом 26 років, повідомило CNN.
У травні 2016 року вона разом зі своїм партнером спробувала легалізувати свій статус і підписати угоду про одностатеве партнерство. Спроба не була успішною, адже одностатеві шлюби заборонені японським законодавством.
Цьогоріч 14 серпня жінка отримала довготривалий дозвіл на проживання.
"Якщо б вона була самотньою, то не отримала б цю візу. Але уряд розглянув реальність її стосунків із партнером, а не законність її статусу на папері", - зазначив адвокат.
Закон про особливі випадки порушення гендерної ідентичності, який ухвалили 15 років тому, вимагає, щоб трансгендери в Японії піддавалися інвазивним операціям, включно зі стерилізацією.
Щоб внести зміни у свої документи, вони мають отримати діагноз "розлад гендерної ідентичності". Для цього трансгендери повинні бути старші 20 років, не перебувати у шлюбі й не мати дітей віком до 20 років.
Нагадаємо, що трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів.
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