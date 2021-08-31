Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Японії вперше виявили нову мутацію Delta-штаму

Група під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини та стоматології Такеуті Хіроакі повідомила, що вперше в Японії виявлено нову мутацію штаму коронавірусу Delta.
В Японії вперше виявили нову мутацію Delta-штаму Фото: Getty Images

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Згідно з повідомленням групи, мутація була зафіксована в інфікованого штамом Delta пацієнта, який побував у цій установі в середині серпня.

За словами дослідників, генетичний аналіз виявив мутацію N501S.

Група зазначила, що за межами Японії є лише вісім повідомлень про дану мутацію.

Мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанта Alpha, вперше виявленого у Великій Британії. За словами групи, поки незрозуміло, чи має ця мутація будь-який вплив на передання вірусу.

Читайте також: Симптоми "затяжного" ковіду можуть триматися протягом року

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2021 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.