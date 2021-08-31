НОВИНИГрупа під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини та стоматології Такеуті Хіроакі повідомила, що вперше в Японії виявлено нову мутацію штаму коронавірусу Delta.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії вперше виявили нову мутацію Delta-штаму
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Згідно з повідомленням групи, мутація була зафіксована в інфікованого штамом Delta пацієнта, який побував у цій установі в середині серпня.
За словами дослідників, генетичний аналіз виявив мутацію N501S.
Група зазначила, що за межами Японії є лише вісім повідомлень про дану мутацію.
Мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанта Alpha, вперше виявленого у Великій Британії. За словами групи, поки незрозуміло, чи має ця мутація будь-який вплив на передання вірусу.
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31 08 2021 11:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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