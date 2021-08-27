Симптоми "затяжного" ковіду можуть триматися протягом року

Затяжний COVID-19 впливає на здатність людини повернутися до нормального життя та на її здатність до роботи у той час, коли ми досі не маємо доведеного лікування та програми реабілітації (після перенесення COVID-19 – ред.). Дослідження показує, що для багатьох пацієнтів повне відновлення від COVID-19 займе більше року

Близько половини виписаних із лікарень пацієнтів після захворювання на коронавірус ще протягом щонайменше 12 місяців відчували наслідки перенесеного захворювання, зокрема, втому, задишку чи м’язову слабкість.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні китайських вчених, опублікованому в науковому журналі The Lancet.

Зазначається, що дослідження ґрунтується на даних щодо 1300 госпіталізованих із COVID-19 у період із січня по травень 2020 року людей в китайському місті Вухань.

Згідно з ним, приблизно половина опитаних через рік після виписки досі відчуває щонайменше один симптом "затяжного" ковіду – частіше втому та м’язову слабкість. Кожен третій пацієнт відчував задишку через рік після встановленого діагнозу коронавірусної хвороби.

При цьому, частіше ці симптоми відчувають ті особи, які перенесли COVID-19 у важкій формі.

"Затяжний COVID-19 впливає на здатність людини повернутися до нормального життя та на її здатність до роботи у той час, коли ми досі не маємо доведеного лікування та програми реабілітації (після перенесення COVID-19 – ред.). Дослідження показує, що для багатьох пацієнтів повне відновлення від COVID-19 займе більше року", - кажуть китайські вчені.

Також дослідили, що у жінок, які перенесли коронавірус в лікарні, на 43 % частіше, ніж у чоловіків, спостерігаються симптоми втомлюваності чи м’язової слабкості, а також вдвічі частіше діагностується тривожність чи депресія.

Раніше британські вчені виявили, що "затяжний COVID" може мати понад 200 симптомів – від "мозкового туману" і галюцинацій до тремтіння та шуму в вухах.