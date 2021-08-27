НОВИНИБлизько половини виписаних із лікарень пацієнтів після захворювання на коронавірус ще протягом щонайменше 12 місяців відчували наслідки перенесеного захворювання, зокрема, втому, задишку чи м’язову слабкість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Симптоми "затяжного" ковіду можуть триматися протягом року
Затяжний COVID-19 впливає на здатність людини повернутися до нормального життя та на її здатність до роботи у той час, коли ми досі не маємо доведеного лікування та програми реабілітації (після перенесення COVID-19 – ред.). Дослідження показує, що для багатьох пацієнтів повне відновлення від COVID-19 займе більше року
Фото: Getty Images
Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні китайських вчених, опублікованому в науковому журналі The Lancet.
Зазначається, що дослідження ґрунтується на даних щодо 1300 госпіталізованих із COVID-19 у період із січня по травень 2020 року людей в китайському місті Вухань.
Згідно з ним, приблизно половина опитаних через рік після виписки досі відчуває щонайменше один симптом "затяжного" ковіду – частіше втому та м’язову слабкість. Кожен третій пацієнт відчував задишку через рік після встановленого діагнозу коронавірусної хвороби.
При цьому, частіше ці симптоми відчувають ті особи, які перенесли COVID-19 у важкій формі.
"Затяжний COVID-19 впливає на здатність людини повернутися до нормального життя та на її здатність до роботи у той час, коли ми досі не маємо доведеного лікування та програми реабілітації (після перенесення COVID-19 – ред.). Дослідження показує, що для багатьох пацієнтів повне відновлення від COVID-19 займе більше року", - кажуть китайські вчені.
Також дослідили, що у жінок, які перенесли коронавірус в лікарні, на 43 % частіше, ніж у чоловіків, спостерігаються симптоми втомлюваності чи м’язової слабкості, а також вдвічі частіше діагностується тривожність чи депресія.
Раніше британські вчені виявили, що "затяжний COVID" може мати понад 200 симптомів – від "мозкового туману" і галюцинацій до тремтіння та шуму в вухах.
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27 08 2021 16:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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