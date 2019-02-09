В Японії за півгодини розкупили пристрій проти домагань у транспорті

В Японії новий пристрій для боротьби з домаганнями в громадському транспорті розкупили за 30 хвилин після того, як він надійшов до продажу.

У першій партії було 500 пристроїв, які коштували близько 24 доларів, повідомляє Independent.

Пристрій має назву Shachihata. Він може залишити мітку на кривднику спеціальними чорнилами. Крапку можна побачити тільки при ультрафіолетовому випромінюванні.

Розробники сподіваються, що завдяки Shachihata поліція зможе виявити порушників.

У 2017 році в Токіо поліція зареєстрували 1750 випадків обмацювання. 50% таких домагань трапилися в громадському транспорті.

Нагадаємо, що японські жінки запустили флешмоб #KuToo за право носити на роботі взуття без підборів.