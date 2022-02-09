В Японії запустили синьо-жовтий потяг

На японській залізниці курсує потяг із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників.

Про це інформує Укрінформ.

"Японська компанія Kotohira Railway на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям, запустила потяг у кольорах українського прапора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, покататись у такому вагоні можна в місті Такамацу.

Раніше повідомлялось, що одеський школяр створив діораму, присвячену полку "Азов".