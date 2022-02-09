НОВИНИНа японській залізниці курсує потяг із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії запустили синьо-жовтий потяг
Джерело: https://t.me/ukrinform_news
Про це інформує Укрінформ.
"Японська компанія Kotohira Railway на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям, запустила потяг у кольорах українського прапора", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, покататись у такому вагоні можна в місті Такамацу.
Раніше повідомлялось, що одеський школяр створив діораму, присвячену полку "Азов".
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02 09 2022 17:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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