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В Японії запустили синьо-жовтий потяг

На японській залізниці курсує потяг із жовто-блакитними вагонами на знак підтримки українських залізничників.
В Японії запустили синьо-жовтий потяг Джерело: https://t.me/ukrinform_news

Про це інформує Укрінформ.

"Японська компанія Kotohira Railway на знак поваги до українських залізничників, які рятують людей з гарячих точок та ризикують власним життям, запустила потяг у кольорах українського прапора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається,  покататись у такому вагоні можна в місті Такамацу. 

Раніше повідомлялось, що одеський школяр створив діораму, присвячену полку "Азов".

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02 09 2022 17:34
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