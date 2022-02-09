НОВИНИОдеський школяр Олександр Кравченко створив історичну діораму про захист Маріуполя. Вона має назву "Десь на заводі "Азовсталь", загін полку "Азов" на нічному завданні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одеський школяр створив діораму, присвячену полку "Азов"
Джерело: Скриншот з відео
Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".
Діорама – це зігнута півколом картина з переднім планом, який включає фігури людей, макети предметів для підсилення загального враження та створення ефекту присутності.
"Роботу автор вирішив присвятити захисникам українського Маріуполя, хоробрість яких вразила не тільки Україну, а й весь світ", – зазначають в асоціації.
Хлопцю 13 років, його хобі – створення діорам на військову тематику.
Результат роботи Олександра конвертували у короткий фільм, на кадрах якого можна роздивитися деталі діорами.
Раніше повідомлялось, що "Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 09 2022 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- На Київщині горять 5 торф`янників
- Кияни зібрали макулатуру з 25 тонн російських книг, щоб купити машину для ЗСУ