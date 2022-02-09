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Одеський школяр створив діораму, присвячену полку "Азов"

Одеський школяр Олександр Кравченко створив історичну діораму про захист Маріуполя. Вона має назву "Десь на заводі "Азовсталь", загін полку "Азов" на нічному завданні".
Одеський школяр створив діораму, присвячену полку "Азов" Джерело: Скриншот з відео

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Діорама – це зігнута півколом картина з переднім планом, який включає фігури людей, макети предметів для підсилення загального враження та створення ефекту присутності.

"Роботу автор вирішив присвятити захисникам українського Маріуполя, хоробрість яких вразила не тільки Україну, а й весь світ", – зазначають в асоціації.

Хлопцю 13 років, його хобі – створення діорам на військову тематику. 

Результат роботи Олександра конвертували у короткий фільм, на кадрах якого можна роздивитися деталі діорами.

Раніше повідомлялось, що "Океан Ельзи" зібрав понад 19 млн гривень для України.

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02 09 2022 16:03
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