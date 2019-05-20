В ЄС повідомили своє ставлення до рішення Зеленського розпустити Раду
"Президент Зеленський під час свого виступу на інавгурації закликав до розпуску Ради. Для офіційного оформлення цього рішення необхідні подальші кроки" - йдеться у коментарі представництва ЄС, інформує "УП".
"Важливо зберегти динаміку реформ і забезпечити їхню стійкість і в цьому виборчому році. Розраховуємо продовжити спільну роботу з Україною щодо реалізації Угоди про асоціацію" - заявили у ЄС.
Як зазначили у представництві, ЄС сподівається на співпрацю з президентом Зеленським, урядом і Радою з цією метою.
Нагадаємо, що 20 травня під час інавгурації шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що розпускає Раду.
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