Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

В ЄС визначаються, як реагувати на самовільну "мирну місію" Орбана

09 липня 2024, 16:00
В ЄС визначаються, як реагувати на самовільну
Фото: apnews.com
Нараду збирає Польща.

У середу, 10 липня, посли країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі, аби обговорити поведінку угорського премʼєра Віктора Орбана під час головування його країни у ЄС. Як повідомляє "Голос Америки", дискусія стосуватиметься "мирних візитів" Орбана до москви та Пекіна.

Зазначається, що збирає нараду Польща. Раніше вона разом із партнерами виголошувала застереження щодо вояжів Орбана.

Хоч угорський премʼєр і запевняв, що не представляє ЄС під час своїх візитів, проте заявляв, що подібна діяльність повʼязана із головуванням його країни в Євросоюзі. "Голос Америки" зазначає, що Орбан розповідав про спроби змінити політику Європи.

Також повідомляється, що в інтервʼю Die Weltwoche Орбан посилався на колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, який під час російського вторгнення до Грузії зіграв посередницьку роль у перемовинах між країнами. Тоді Париж також головував у ЄС. Проте, на відміну від угорського премʼєра, Саркозі був уповноваженим представником від Блоку, що допомогло зупинити війну.

Нагадаємо, що вояжі Орбана до москви та Пекіна розлютили союзників Будапешта по ЄС та НАТО. Зазначається, що дипломатичні потуги угорського премʼєра для встановлення миру в Україні не є ефективними та, на думку деяких політиків, лише підіграють рф.

Раніше повідомлялось, що угорський премʼєр Віктор Орбан після свого візиту до російського диктатора путіна надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС, в якому описав як пройшли його переговори.

ЄвросоюзОрбанвізит в москву

Останні матеріали

Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється