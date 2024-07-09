В ЄС визначаються, як реагувати на самовільну "мирну місію" Орбана

Нараду збирає Польща.

У середу, 10 липня, посли країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі, аби обговорити поведінку угорського премʼєра Віктора Орбана під час головування його країни у ЄС. Як повідомляє "Голос Америки", дискусія стосуватиметься "мирних візитів" Орбана до москви та Пекіна.

Зазначається, що збирає нараду Польща. Раніше вона разом із партнерами виголошувала застереження щодо вояжів Орбана.

Хоч угорський премʼєр і запевняв, що не представляє ЄС під час своїх візитів, проте заявляв, що подібна діяльність повʼязана із головуванням його країни в Євросоюзі. "Голос Америки" зазначає, що Орбан розповідав про спроби змінити політику Європи.

Також повідомляється, що в інтервʼю Die Weltwoche Орбан посилався на колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, який під час російського вторгнення до Грузії зіграв посередницьку роль у перемовинах між країнами. Тоді Париж також головував у ЄС. Проте, на відміну від угорського премʼєра, Саркозі був уповноваженим представником від Блоку, що допомогло зупинити війну.

Нагадаємо, що вояжі Орбана до москви та Пекіна розлютили союзників Будапешта по ЄС та НАТО. Зазначається, що дипломатичні потуги угорського премʼєра для встановлення миру в Україні не є ефективними та, на думку деяких політиків, лише підіграють рф.

Раніше повідомлялось, що угорський премʼєр Віктор Орбан після свого візиту до російського диктатора путіна надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС, в якому описав як пройшли його переговори.