В ЄС закликають Раду ухвалити проект про Антикорсуд

У представництві ЄС в Україні закликали депутатів ухвалити проект закону №10426 про повноваження Вищого антикорупційного суду

Законопроект жопоможе усунути проблему перезавантаження суддів та дозволити суду зосередитися на справах про топ-корупцію.

"Ми закликаємо депутатів якнайкраще використати останню пленарну сесію та ухвалити ключовий законопроєкт №10426, який уточнює юрисдикцію Вищого антикорупційного суду", - йдеться у повідомлення представництва ЄС в його офіційному Twitter-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Ключовим для антикорупційних зусиль є те, щоб Вищий антикорупційний суд міг зосередитися тільки на тих випадках, які розслідує НАБУ, і не був перезавантажений тисячами інших справ", - обґрунтували у представництві необхідність ухвали закону.

Проєкт Закону про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду) ініційований президентом Зеленським і поданий до парламенту 8 липня.

У пояснювальній записці до проекту йдеться, що передбачений чинним законодавством порядок передачі до суду підсудних йому проваджень, які наразі розглядаються іншими судами, матиме наслідком надходження до суду тисяч кримінальних проваджень, які не стосуються топ-корупції, а також проваджень, у яких спливли строки давності та які розслідувалися органами досудового розслідування з порушенням правил підслідності.

"Запропоновані законодавчі зміни дадуть змогу усунути проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду та забезпечити ефективний судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців у розумні строки", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, вищий антикорупційний суд і Фонд держмайна восьмого липня підписали договір, на підставі якого суд матиме своє приміщення у Києві на проспекті Перемоги, 41.

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