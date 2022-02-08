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В "Євросолідарності" спростовують причетність до ботоферми, викритої СБУ

Ірина Геращенко повідомила, що джерела правоохоронців, які повідомляють про причетність до ботоферми політсили п’ятого президента Петра Порошенка, "втягують ЗМІ у політичну провокацію"
В "Євросолідарності" спростовують причетність до ботоферми, викритої СБУ Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко спростовує причетність політсили до мільйонної ботоферми, про викриття якої повідомила СБУ..
 
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook
 
Геращенко повідомила, що джерела правоохоронців, які повідомляють про причетність до ботоферми політсили п’ятого президента Петра Порошенка, "втягують ЗМІ у політичну провокацію".
 
Натомість "Європейська солідарність" звинувачує медіа, які згадують про можливу причетність політсили до ботоферми у "виконанні політичного замовлення влади".
 
 
Відзначається, що керівникм злочинної групи виявився громадянин рф, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".
 
Як встановило слідство, він організував ботоферму на замовлення однієї з українських політсил, а для координації дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.
 
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02 08 2022 15:42
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