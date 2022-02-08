ПОЛІТИКА НОВИНИІрина Геращенко повідомила, що джерела правоохоронців, які повідомляють про причетність до ботоферми політсили п’ятого президента Петра Порошенка, "втягують ЗМІ у політичну провокацію"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Євросолідарності" спростовують причетність до ботоферми, викритої СБУ
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко спростовує причетність політсили до мільйонної ботоферми, про викриття якої повідомила СБУ..
Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook
Геращенко повідомила, що джерела правоохоронців, які повідомляють про причетність до ботоферми політсили п’ятого президента Петра Порошенка, "втягують ЗМІ у політичну провокацію".
Натомість "Європейська солідарність" звинувачує медіа, які згадують про можливу причетність політсили до ботоферми у "виконанні політичного замовлення влади".
Раніше iPress.ua повідомляв, що СБУ ліквідувала мільйонну "ботоферму" однієї з партій.
Відзначається, що керівникм злочинної групи виявився громадянин рф, який проживав у Києві і позиціонував себе як "політичний експерт".
Як встановило слідство, він організував ботоферму на замовлення однієї з українських політсил, а для координації дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 08 2022 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- Драма аналітичних центрів. Як вона пояснює відповідь США на війну росії
- NYTimes: Блінкен опирається спробам визнати росію терористичною державою