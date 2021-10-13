Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Євросоюзі будують перший космодром

Об’єкт, розташований на півночі Швеції, має бути готовий до роботи влітку 2022 року
Космічний центр Esrange стане першим майданчиком для розвитку ракетних технологій та запуску супутників у Європейському Союзі.
В Євросоюзі будують перший космодром Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Euractive, пише "Економічна правда".

Об’єкт, розташований на півночі Швеції, має бути готовий до роботи влітку 2022 року.

Космічний центр, розташований приблизно за 200 км на північ від Полярного кола, був заснований в середині 1960-х років. З того часу це було місце активних досліджень. 

Його інфраструктура оновлювалася з 2015 року і тепер буде завершена за допомогою кредитної угоди на 12 мільйонів євро з Північним інвестиційним банком і державною Шведською космічною корпорацією.

"Новий космодром стане першим стартовим майданчиком на материковій частині Європи, який надасть космічним компаніям платформу для розробки ракетних технологій наступного покоління і запуску своїх супутників", – заявив представник SSC Філіп Польссон.

За даними Arctic Today, на новому майданчику будуть модернізовані ракетно-випробувальні комплекси та розроблені наземні технології зв'язку із супутниками.

Нагадаємо, що у німецькій армії створили космічне командування

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2021 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.