В Євросоюзі будують перший космодром
Про це повідомляє Euractive, пише "Економічна правда".
Об’єкт, розташований на півночі Швеції, має бути готовий до роботи влітку 2022 року.
Космічний центр, розташований приблизно за 200 км на північ від Полярного кола, був заснований в середині 1960-х років. З того часу це було місце активних досліджень.
Його інфраструктура оновлювалася з 2015 року і тепер буде завершена за допомогою кредитної угоди на 12 мільйонів євро з Північним інвестиційним банком і державною Шведською космічною корпорацією.
"Новий космодром стане першим стартовим майданчиком на материковій частині Європи, який надасть космічним компаніям платформу для розробки ракетних технологій наступного покоління і запуску своїх супутників", – заявив представник SSC Філіп Польссон.
За даними Arctic Today, на новому майданчику будуть модернізовані ракетно-випробувальні комплекси та розроблені наземні технології зв'язку із супутниками.
Нагадаємо, що у німецькій армії створили космічне командування
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба шукати сліди життя
- ВІДЕО Вчені виявили в магнітосфері Землі стоячі хвилі
- ФОТО Японська компанія представила електролітак із вертикальним зльотом
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів